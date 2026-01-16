Wien (www.fondscheck.de) - Ark Invest will mit einem ELTIF europäischen Klein- und Kleinstinvestoren die Welt innovativer und disruptiver High-Tech-Unternehmen erschließen, so die Experten von "FONDS professionell". Der Ark Private Innovation ELTIF werde eine Capital-Growth-Strategie verfolgen, also in die Wachstumsphase einzelner Zielunternehmen investieren, denen Ark-Chefin Cathie Wood Innovationsführerschaft zutraue und bei denen sie disruptives Potenzial sehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de