DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 16.01.2026
Asta Energy Solutions AG ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2026 BRANCHE: Energietechnik SITZ: Oed, Österreich BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Transaktionsvolumen 190 Mio Euro KONSORTIALFÜHRER: Berenberg KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank (in Kooperation mit Oddo BHF), Raiffeisen Bank International, Baader Bank Bitpanda GmbH ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) BRANCHE: Handelsplattform SITZ: Wien BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026) BRANCHE: Web-TV SITZ: München BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg Vincorion Advanced Systems GmbH ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht) BRANCHE: Rüstung SITZ: Wedel BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro KONSORTIALFÜHRER: Rothschild KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan Uniper SE ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS TK Elevator GmbH ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor (Bloomberg-Bericht Sept. 2025) BRANCHE: Aufzugtechnik SITZ: Düsseldorf BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025) KNDS NV ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) BRANCHE: Rüstung SITZ: Amsterdam BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025) BRANCHE: Indizes und Datenanalyse Personio ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar Selfio (Tochter der 3U Holding) ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte SITZ: Bad Honnef Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Contentful ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) HH2E ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler SITZ: Düsseldorf Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Raisin SE ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===
January 16, 2026 06:38 ET (11:38 GMT)
