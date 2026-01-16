Gamer:innen, die sich etwas dazuverdienen wollen, können das jetzt bei einem frisch erschienenen Spiel tun. Die Entwickler:innen bieten stattliche Belohnungen, wenn ihr Bugs für sie aufspürt. Welche Rahmenbedingungen dabei gelten. Erst in den vergangenen Tagen ist mit Hytale ein neuer Konkurrent für Minecraft an den Start gegangen. Im Gegensatz zum Sandbox-Giganten befindet sich Hytale aber noch in einem sehr frühen Stadium. In der Early-Access-Phase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n