Ich freue mich immer, wenn wer Tacheles redet und Katryna (Krueger), Vice President des Proxy-Voters ISS fand beim 1. HV-Kolleg (veranstaltet von der Kanzlei Kinstellar gemeinsam mit dem Interessensverband für Anleger IVA) deutliche Worte für die laxen Berichte österreichischer Unternehmen:"Bei den Vergütungsberichten muss sich in Österreich was ändern, da werden wir 2026 viel strenger draufschauen und dann entsprechend abstimmen. Der Zusammenhang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
