Welche potenzielle Multibagger-Aktie verfügt im Jahr 2026 über besonders hohes Kurspotenzial? Meiner Meinung nach IperionX (IPX). Heute wurde bekannt, dass das US-"Kriegsministerium" der Firma die finale Tranche (= 4,6 Millionen Dollar) des IBAS-Programms gewährt hat. Dieses Programm versetzt IPX in die Lage, eine Produktionsleistung von zunächst bis zu 1.400 Tonnen Titan pro Jahr anzupeilen. Wichtig zudem: Die US-Regierung hat rund 290 metrische Tonnen Metallschrott aus hochwertigem Titanlegierungsmaterial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
