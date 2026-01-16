© Foto: Robert Michael/dpaTSMC zieht den gesamten Halbleiter-Markt nach oben: Der KI-Trade lebt wieder auf. Die Analysten sind bullish.Die Aktien von TSMC sprangen am Donnerstag um mehr als 5 Prozent nach oben und erhöhten ihren Jahresgewinn damit auf rund 13 Prozent. Mehrere bekannte Chipwerte ziehen im Fahrwasser der überragenden TSMC-Ergebnisse ebenfalls an: Nvidia und Broadcom legten um rund 3 Prozent zu. Auch KI-Ausrüster wie Western Digital, ziehen massiv nach oben. Wall-Street-Analysten bekräftigten nicht nur ihre bullischen Einschätzungen zu TSMC, sondern hoben auch ihre Erwartungen für andere KI-Titel an, die von dem Geschäft des Auftragsfertigers profitieren könnten. Die TSMC-Zahlen zeigten eine "breit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE