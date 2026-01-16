Wichtige Termine für Anleger zum WochenauftaktZum Start in die Woche richtet sich der Blick der Märkte nach Asien: Chinas Bruttoinlandsprodukt sowie aktuelle Zahlen aus Industrie und Einzelhandel geben den ersten Hinweis auf die globale Wachstumsdynamik. In Europa rücken frische Inflationsdaten in den Vordergrund, während an der Wall Street aufgrund eines Feiertags der Handel ruht. Auf Unternehmensebene sorgen unter anderem Douglas, BHP und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
