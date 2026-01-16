Anzeige
Freitag, 16.01.2026
Unabhängiger Analyst sieht bei dieser Goldaktie über +200% Kurspotenzial
WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker-Symbol: TSFA
Tradegate
16.01.26 | 14:49
297,00 Euro
+0,85 % +2,50
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
297,00298,0014:51
296,50298,0014:51
XTB
16.01.2026 13:58 Uhr
61 Leser
Taiwan Semiconductor Aktie: Aktien kaufen im KI-Boom?

Die Taiwan Semiconductor Aktie (TSMC) zählt zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Booms. Der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter konnte im vierten Quartal erneut mit Rekordzahlen überzeugen. Angetrieben durch eine ungebrochen starke Nachfrage nach Hochleistungs- und KI-Chips für Kunden wie Nvidia und AMD, wächst TSMC seit acht Quartalen in Folge. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Taiwan Semiconductor Aktien zu kaufen?

