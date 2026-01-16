Anzeige
Mehr »
Freitag, 16.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Unabhängiger Analyst sieht bei dieser Goldaktie über +200% Kurspotenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 873773 | ISIN: US8606301021 | Ticker-Symbol: 2SI
Tradegate
15.01.26 | 10:05
112,00 Euro
-0,88 % -1,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
STIFEL FINANCIAL CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STIFEL FINANCIAL CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
111,00112,0016:13
111,00112,0016:16
ratgeberGELD.at
16.01.2026 14:39 Uhr
208 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Guardant Health - GH: Stifel & Jefferies mit Buy und höheren Kurszielen!

Widerstandslinie beim Allzeithoch!

Flüssigbiopsien als Gamechnager in der Krebsdiagnostik! Guardant Health (GH) auf im Aufwärtstrend!

Guardant Health (GH) - ISIN US91733P1075

Rückblick: Das Erfolgspotenzial Künstlicher Intelligenz im Bereich der Krebsdiagnostik befeuerte im vergangenen Halbjahr das Wachstum der Guardant-Health-Aktie und so sehen wir im Chartbild eine Kursplus von circa 139 Prozent in einem intakten Aufwärtstrend. Knapp unter 114 USD hat sich eine Widerstandslinie formiert, die die weitere Kursentwicklung angesichts der starken Wachstumsprognose nicht lange ausbremsen wird.

Guardant-Health-Aktie: Chart vom 15.01.2026, Kürzel: GH Kurs: 111.98 USD, Tageschart Quelle: TWS



Mögliches bullisches Szenario

Die Bestimmung von Kurszielen am Allzeithoch ist nicht ganz einfach, weil frühere Hochs als Orientierungsmarken fehlen. Zumindest bei den von Jefferies genannten 130 USD könnte ein Swingtrade lukrativ sein.

Mögliches bärisches Szenario

Angesichts der Volatilität des Sektors und der nach wie vor tiefroten Zahlen, sollten Trader hier nicht ohne Sicherheitsnetz einsteigen. Die untere gelbe Linie könnte ein geeignetes Niveau für den Stop Loss sein.

Meinung

Guardant Health ist ein Diagnostikunternehmen mit Fokus auf Flüssigbiopsien, die eine nicht-invasive Erkennung und Überwachung von Krebserkrankungen ermöglichen. Das Unternehmen baut sein Testportfolio kontinuierlich aus und adressiert sowohl die Früherkennung von Krebs als auch die therapiebezogene Entscheidungsfindung in der Onkologie. Stifel sieht weiter Rückenwind und hat sein Kursziel von 100 auf 120 USD angehoben, die Kaufempfehlung (Buy) bleibt bestehen. Die Analysten setzen auf steigende Testvolumina und höhere durchschnittliche Verkaufspreise im Jahr 2026 sowie auf bedeutende Studienveröffentlichungen und Erstattungsentscheidungen, die als Kurstreiber wirken sollen. Bewertet wird das Unternehmen nun mit etwa dem 13-fachen des erwarteten Umsatzes 2026, nach zuvor etwa dem 11-fachen. Parallel dazu hat Jefferies ebenfalls seine Bewertung für Guardant Health nach oben geschraubt: Die Analysten erhöhten ihr Kursziel auf 130 US-Dollar und bekräftigen ebenfalls eine Buy-Einschätzung. Jefferies nennt als Wachstumstreiber die breitere Akzeptanz des Guardant360-Produkts, mögliche Aufnahme in Leitlinien mit einem großen Marktpotenzial sowie Fortschritte bei der MRD-Strategie; die Bewertung entspricht laut Jefferies etwa dem 11-fachen der erwarteten Umsätze für 2026, was aus Sicht der Analysten die Kurszielanhebung untermauert. Kurz gesagt: Zwei große Häuser sehen Guardant Health als Wachstumsstory mit weiterem Kurspotenzial, trauen dem Biotech-Titel aber auch kräftiges Umsatzwachstum und künftige Katalysatoren zu - bei weiterhin noch fehlender Profitabilität. Charttechnisch ist die Einschätzung eindeutig bullisch, der Rest ist die für den Sektor typische Kursfantasie!

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 14.49 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 211.39 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Guardant Health ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-hebt-kursziel-fur-guardant-health-wegen-wachstumsaussichten-auf-120-dollar-an-93CH-3294997
  • Veröffentlichungsdatum: 16.01.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von





© 2026 ratgeberGELD.at
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.