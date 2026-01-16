Guardant Health - GH: Stifel & Jefferies mit Buy und höheren Kurszielen!

Widerstandslinie beim Allzeithoch!

Flüssigbiopsien als Gamechnager in der Krebsdiagnostik! Guardant Health (GH) auf im Aufwärtstrend!

Guardant Health (GH) - ISIN US91733P1075

Rückblick: Das Erfolgspotenzial Künstlicher Intelligenz im Bereich der Krebsdiagnostik befeuerte im vergangenen Halbjahr das Wachstum der Guardant-Health-Aktie und so sehen wir im Chartbild eine Kursplus von circa 139 Prozent in einem intakten Aufwärtstrend. Knapp unter 114 USD hat sich eine Widerstandslinie formiert, die die weitere Kursentwicklung angesichts der starken Wachstumsprognose nicht lange ausbremsen wird.

Guardant-Health-Aktie: Chart vom 15.01.2026, Kürzel: GH Kurs: 111.98 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Die Bestimmung von Kurszielen am Allzeithoch ist nicht ganz einfach, weil frühere Hochs als Orientierungsmarken fehlen. Zumindest bei den von Jefferies genannten 130 USD könnte ein Swingtrade lukrativ sein.

Mögliches bärisches Szenario

Angesichts der Volatilität des Sektors und der nach wie vor tiefroten Zahlen, sollten Trader hier nicht ohne Sicherheitsnetz einsteigen. Die untere gelbe Linie könnte ein geeignetes Niveau für den Stop Loss sein.

Meinung

Guardant Health ist ein Diagnostikunternehmen mit Fokus auf Flüssigbiopsien, die eine nicht-invasive Erkennung und Überwachung von Krebserkrankungen ermöglichen. Das Unternehmen baut sein Testportfolio kontinuierlich aus und adressiert sowohl die Früherkennung von Krebs als auch die therapiebezogene Entscheidungsfindung in der Onkologie. Stifel sieht weiter Rückenwind und hat sein Kursziel von 100 auf 120 USD angehoben, die Kaufempfehlung (Buy) bleibt bestehen. Die Analysten setzen auf steigende Testvolumina und höhere durchschnittliche Verkaufspreise im Jahr 2026 sowie auf bedeutende Studienveröffentlichungen und Erstattungsentscheidungen, die als Kurstreiber wirken sollen. Bewertet wird das Unternehmen nun mit etwa dem 13-fachen des erwarteten Umsatzes 2026, nach zuvor etwa dem 11-fachen. Parallel dazu hat Jefferies ebenfalls seine Bewertung für Guardant Health nach oben geschraubt: Die Analysten erhöhten ihr Kursziel auf 130 US-Dollar und bekräftigen ebenfalls eine Buy-Einschätzung. Jefferies nennt als Wachstumstreiber die breitere Akzeptanz des Guardant360-Produkts, mögliche Aufnahme in Leitlinien mit einem großen Marktpotenzial sowie Fortschritte bei der MRD-Strategie; die Bewertung entspricht laut Jefferies etwa dem 11-fachen der erwarteten Umsätze für 2026, was aus Sicht der Analysten die Kurszielanhebung untermauert. Kurz gesagt: Zwei große Häuser sehen Guardant Health als Wachstumsstory mit weiterem Kurspotenzial, trauen dem Biotech-Titel aber auch kräftiges Umsatzwachstum und künftige Katalysatoren zu - bei weiterhin noch fehlender Profitabilität. Charttechnisch ist die Einschätzung eindeutig bullisch, der Rest ist die für den Sektor typische Kursfantasie!



Marktkapitalisierung: 14.49 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 211.39 Millionen USD

Meine Meinung zu Guardant Health ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-hebt-kursziel-fur-guardant-health-wegen-wachstumsaussichten-auf-120-dollar-an-93CH-3294997

Veröffentlichungsdatum: 16.01.2026

Autor: Thomas Canali

