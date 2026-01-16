München (www.fondscheck.de) - BlackPoint Asset Management ist ab sofort Kooperationspartner der Sparkassen-Plattform BIS.on WMS, so BlackPoint Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit kann nun ein breites Netzwerk von mehr als 140 Sparkassen den BlackPoint Evolution Fund (ISIN LU2369268425/ WKN A3CVWB) ihren Kunden als langfristige vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösung anbieten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
