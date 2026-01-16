Dublin (www.fondscheck.de) - 2025 war ein turbulentes Jahr, geprägt von einer Vielzahl geopolitischer Krisen, so Leverage Shares in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Fortsetzung des russischen Überfalls auf die Ukraine, der Krieg im Gazastreifen sowie eine erratische US-Politik sorgten wiederholt für Unruhe an den Finanzmärkten. Für Börsianer entwickelte sich das Jahr dennoch deutlich besser, als es die Vorzeichen zunächst vermuten ließen: Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich widerstandsfähig und trotzten größtenteils den Herausforderungen. Der S&P 500 schloss das Jahr 2025 mit einem Plus von etwas über 16 Prozent, während der deutsche Leitindex DAX um gut 23 Prozent zulegte und zu Beginn des Jahres 2026 erstmals die Marke von 25.000 Punkten überschritt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
