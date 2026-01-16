Die Walter Schmitt GmbH hat in der Transformation seiner Flotte einen markanten Punkte erreicht: Der mittelständische Familienbetrieb aus dem badischen Bietigheim betreibt jetzt die Hälfte seiner Lkw mit Strom. Das entspricht gut 50 Batterie-elektrisch angetriebenen Trucks. Die Walter Schmitt GmbH - im operativen Geschäft als Logistik Schmitt bekannt - meldet ein wichtiges Etappenziel bei seinem Flotten-Umbau hin zu einer klimafreundlichen Logistik. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
