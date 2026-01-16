© Foto: photo_gonzo - stock.adobe.comWährend TD Cowen trotz reduzierten Kursziels bullish bleibt, nutzt Strategy fast das komplette neue Kapital, um Bitcoin zu kaufen, und erhöht das erwartete Kaufvolumen deutlich.Die Analysten von TD Cowen haben ihre Bewertung für Strategy angepasst und das Kursziel von 500 auf 440 US-Dollar gesenkt. Der Grund: Das Unternehmen investiert extrem aggressiv in Bitcoin - ein Schritt, den Analyst Lance Vitanza als "gewagt" bezeichnet. Gleichzeitig betont er aber, dass Strategy "die jüngste Phase der Preiskompression nicht nur überstanden hat, sondern sich sogar darauf eingelassen hat". Trotz der Kurszielsenkung bleibt die Empfehlung klar bei Kaufen. Strategy hatte in der vergangenen Woche frisches …Den vollständigen Artikel lesen
