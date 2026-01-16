Weiterlesen...

kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 66 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse zu Cadence Design Systems veröffentlicht, drei Updates geliefert, ein Kursziel angepasst, einen Marktkommentar geschrieben und ein Stop-Loss platziert. Heute ändern wir ein Ranking, platzieren einen Stop und heben einen an. Betroffen sind unter anderem Cadence Design Systems, Puma, BHP, Bayer, Berkshire Hathaway, Bilfinger, SK Hynix und Bombardier. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Sachlage ist aktuelle beeindruckend eindeutig. Der DAX hat seine relative Stärke gegenüber der Wall Street zurückerobert. Das gilt seid Anfang Dezember wieder und weckt Erinnerungen. Der Chartvergleich bringt es auf den Punkt.Das hatten wir in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres schon und es war die Grundlage dafür, dass der DAX in 2025 mit +22%, den S&P500 mit +4% und den NASDAQ100 mit +8% in Euro so deutlich schlagen konnte. Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied: Die DAX Outperformance der letzten Wochen ist nicht auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen, denn der ist in der Zeit stabil geblieben. Der DAX hat eine eigene, innere Stärke gegenüber der Wall Street.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?Stop&Go Artikel?die Veränderungen in unserer Empfehlungsliste und die wichtigsten Inhalte der Woche zusammen. Das können Sie auch ohne Abo lesen, bei unserem Partner Finanzen100. Einen vollständigen Überblick können Sie sich in unserer?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!