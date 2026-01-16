DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ECUADOR 20/30 REGS XS2214237807 19.01.2026 HZE/EOT
ECUADOR 20/30 144A XS2214238102 19.01.2026 HZE/EOT
ECUADOR 20/35 REGS XS2214238441 19.01.2026 HZE/EOT
ECUADOR 20/35 144A XS2214238524 19.01.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ECUADOR 20/30 REGS XS2214237807 19.01.2026 HZE/EOT
ECUADOR 20/30 144A XS2214238102 19.01.2026 HZE/EOT
ECUADOR 20/35 REGS XS2214238441 19.01.2026 HZE/EOT
ECUADOR 20/35 144A XS2214238524 19.01.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard