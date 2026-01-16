Für die Schwerdiesel-Tochter Everllence (ehemals MAN Energy Solutions) bahnt sich ein milliardenschwerer Deal an. Mehrere internationale Private-Equity-Gesellschaften - darunter EQT, CVC, Advent, Bain, KPS und Clayton Dubilier & Rice - prüfen Gerüchten zufolge ein Gebot. Der singapurische Staatsfonds GIC und der japanische Konzern MITSUI sollen interessiert sein. Die Bewertung wird zwischen 5 und 6 Mrd. € taxiert. Das ist etwas unter der bisher kolportierten Spanne von 6 bis 8 Mrd. €. Es ist aber ein Schritt, um die komplexe Struktur zu verschlanken - weitere Desinvestments sind wahrscheinlich.
