JPMorgan ETFs (Irland) ICAV



JPMorgan ETFs (Irland) - Aktualisierung der Nachträge: Mitteilung an die Anteilinhaber - gültig ab 16. Februar 2026





Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Ergänzungen für bestimmte Teilfonds mit Wirkung zum 16. Februar 2026 aktualisiert werden, um Änderungen ihrer Ausschlussrichtlinien wie folgt Rechnung zu tragen: Aufhebung der 10 %-Einkommensschwelle für den Ausschluss konventioneller Waffen

Änderung des derzeitigen vollständigen Ausschlusses in Bezug auf Kernwaffen, um Investitionen in Emittenten zu ermöglichen, die Kernwaffenprogramme für Staaten unterstützen, die dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, allgemein bekannt als Nichtverbreitungsvertrag oder "NPT", beigetreten sind



