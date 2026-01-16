EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
/ Schlagwort(e): Fonds
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV
JPMorgan ETFs (Irland) - Aktualisierung der Nachträge: Mitteilung an die Anteilinhaber - gültig ab 16. Februar 2026
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Ergänzungen für bestimmte Teilfonds mit Wirkung zum 16. Februar 2026 aktualisiert werden, um Änderungen ihrer Ausschlussrichtlinien wie folgt Rechnung zu tragen:
Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen anzuzeigen, fügen Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm57249-shareholder-mailing-etf-inv-policy-update-en.pdf
Anfragen:
JPMorgan
David Brigstocke
07830 316102
