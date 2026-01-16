Ob Grund-, Gesamtschule oder Gymnasium: Viele Schulen entwickeln Konzepte für den Einsatz von KI im Schulalltag. Sieben erhielten heute den KI-Preis der "Initiative Deutschland - Land der Ideen". Das sind die Gewinner. Von didaktischen Agenten über Schulbots bis zum Fach Cyberethik: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändert zunehmend das Schulleben. Wie sich die neuen Werkzeuge sinnvoll einsetzen lassen, daran arbeiten Schulen derzeit bundesweit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
