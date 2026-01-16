Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Aramea Asset Management AG hat eine Beteiligung an der Apus Capital GmbH erworben, so Aramea Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit diesem Schritt vertiefen beide Unternehmen ihre bereits seit vielen Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft und stellen die Zusammenarbeit auf eine neue, strategisch noch stärkere Basis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
