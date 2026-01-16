Anzeige
Freitag, 16.01.2026
16.01.2026 15:51 Uhr
WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW) 

=== 
M O N T A G, 19. Januar 2026 
*** 03:00 CN/BIP 4Q 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Dezember 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Dezember 
  07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement 
  08:00 DE/Insolvenzen Oktober 
*** 10:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update zum Weltwirtschaftsausblick 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 
 
    - CH/Beginn Weltwirtschaftsforum, Davos (bis 23. Januar) 
***   - BE/Eurogruppe, Nominierung eines Kandidaten für 
     das Amt des EZB-Vizepräsidenten 
    - US/Börsenfeiertag: USA 
 
D I E N S T A G, 20. Januar 2026 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H 
  07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr 
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen nach Marken und Regionen 4Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q 
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen 
     für Unternehmenskredite 
    - BE/Ecofin-Treffen 
 
M I T T W O C H, 21. Januar 2026 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Dezember 
  08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q 
*** 09:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion 
     zu "Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?" 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 
     im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q 
*** 16:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Anhörung im Supreme Court 
*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu internationaler- und Klimapolitik 
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q 
*** 18:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion 
     zu "Second Act for EU Single Market" 
*** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel 
     zu "Europe, Germany, Frankfurt: The Path to Growth" 
 
D O N N E R S T A G, 22. Januar 2026 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Dezember 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 
  12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar 
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q 
 
F R E I T A G, 23. Januar 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Dezember 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu 
      "The Global Economic Outlook" 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar 
 
***   - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
