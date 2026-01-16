© Foto: OpenAIChevron gibt grünes Licht für Leviathan: Mehr Gas aus dem Mittelmeer soll die regionalen Märkte stärken - mit Blick auf Lieferketten bis nach Europa.Der US-Ölkonzern Chevron gab am Freitag bekannt, dass er eine endgültige Investitionsentscheidung zur Erweiterung der Produktion im israelischen Erdgasfeld Leviathan getroffen hat. Damit will Chevron die Versorgung für die inländischen und regionalen Märkte, darunter Ägypten und Jordanien, erhöhen, da die Nachfrage nach Gas im östlichen Mittelmeerraum wächst. Leviathan ist eines der größten Gasfelder im östlichen Mittelmeer und das Rückgrat des israelischen Energiesystems. Seine Exporte nach Ägypten tragen zur Versorgung von LNG-Anlagen bei, …Den vollständigen Artikel lesen
