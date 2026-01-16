Eine Reise ins Weltall kann das menschliche Gehirn temporär verändern. Zu diesem Schluss kommen Forscher:innen in einer neuen Studie. Welche Veränderungen sie bei Astronaut:innen gemessen haben und welche Auswirkungen das auf die Personen hat. Dass Astronaut:innen mittel- und langfristige, körperliche Folgen durch ihre Weltraumreisen zu erwarten haben, ist nicht neu. In der Vergangenheit gab es schon mehrere Studien, die die Veränderungen durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
