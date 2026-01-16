© Foto: OpenAIKasachstans Ölexporte nach Deutschland stiegen 2025 um 44 Prozent auf 2,146 Millionen Tonnen. Geplant ist eine weitere Steigerung auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2026.Wie das Pipelineunternehmen KazTransOil am Freitag mitteilte, beliefen sich die Ölexporte Kasachstans nach Deutschland über die russische Druschba-Pipeline im vergangenen Jahr auf insgesamt 2,146 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 44 Prozent gegenüber 2024. Über die Route Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) sind die Exporte um elf Prozent auf 1,263 Millionen Tonnen gesunken. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Kasachstan plant, die Ölexporte nach Deutschland von 2,146 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2026 …Den vollständigen Artikel lesen
