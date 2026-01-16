Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zehnjährige Bundesanleihe notieren am Freitagmittag im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert 2,83 Prozent, so die Deutsche Börse AG.Ähnlich sehe es in Übersee aus, wo US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit aktuell 4,17 Prozent Rendite abwerfen würden. Die 30-jährigen US-Staatsanleihen seien in dieser Woche kurzzeitig unter die Marke von 4,80 Prozent und damit auch wieder unter ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen. Ilona Korsch von Hauck Aufhäuser Lampe bezeichne dieses Niveau als einen "wichtigen technischen Bereich". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
