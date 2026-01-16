Nach der Weltpremiere des Staria Elektro präsentiert Hyundai auf der Messe CMT nun das Staria Camper Concept. Sollte das Konzept in Serie gehen, ist es als vollelektrisches Fahrzeug auf Basis des Staria Elektro geplant. Das Einzelstück soll zeigen, "wie sich der Van zu einem Freizeitfahrzeug entwickeln könnte, das speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten ist", so Hyundai. "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektromobilität und Erlebnisreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net