Die Aktie des Schienen- und Verkehrstechnikkonzerns Vossloh hat die Herbstflaute überwunden. Seit Ende November erholen sich die Kurse, was nun zum Ausbruch über die 80-€-Marke geführt hat. Das steckt hinter dem Aufschwung und so kann es jetzt weitergehen. Zukauf in Schweden Vossloh hat in den vergangenen Wochen ein starkes Comeback hingelegt und notiert gegenüber den Tiefs aus dem November inzwischen mit gut +25% im Plus. Allein in dieser Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de