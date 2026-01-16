Anzeige
DZ Bank
16.01.2026 17:11 Uhr
Webinar - DAX: Ein- oder Ausstieg?

Die Aktienmärkte sind freundlich ins neue Jahr gestartet, allerdings hat die Dynamik mittlerweile etwas nachgelassen. Damit stellt sich die Frage, ob dem DAX eine entsprechende Gegenbewegung nach unten bevorsteht und wie weit diese reichen könnte. Im Webinar am kommenden Montag gehen die Profis der TradingGruppe 2.0, Ingmar Königshofen und Stephan Feuerstein, näher auf die künftige Entwicklung des DAX ein. Daneben bleiben auch die Rohstoffmärkte ein interessantes Thema. Last but not least stellen die Experten aktuell besonders interessante Einzelwerte vor und gehen detailliert auf die Fragen der Zuschauer ein.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Ingmar Königshofen, TradingGruppe 2.0
  • Stephan Feuerstein, TradingGruppe 2.0


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


