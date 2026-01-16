Auf eine erste Rally-Woche des Börsenjahres 2026 folgte im DAX eine zweite Konsolidierungswoche. Das am Dienstag erreichte Allzeithoch über 25.500 Punkten sahen Anleger als willkommene Gelegenheit an, nach der 1.600-Punkte-Rally ein paar Gewinne mitzunehmen.

Spätestens mit dem Ausbruch des DAX aus seiner monatlichen Seitwärtsbewegung wurde noch einmal jede Menge konjunktureller Optimismus in die Kurse eingepreist. Da dieser sich allerdings erst sehr viel später hoffentlich in Fakten bestätigen wird, ist eine Seitwärtsbewegung das Beste, was dem Markt jetzt passieren kann. In einer solchen können sich dann auch sämtliche überhitzte Stimmungs- und technische Indikatoren wieder in den Normalbereich zurückbewegen, ohne dass das Gesamtbild eines intakten Aufwärtstrends beschädigt wird.

Untermauert wird die Entwicklung des DAX in den vergangenen Monaten auch durch die neuen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI), auch wenn nur ein Teil des frisch angelegten Geldes in den heimischen Aktienmarkt geflossen sein dürfte. Aber die Tatsache, dass sich allein im vergangenen Jahr die Zahl der Anleger und Anlegerinnen, die in Fonds, ETFs oder Aktien investieren, um zwei auf 14,1 Millionen Menschen erhöht hat, setzt den Bullenmarkt der vergangenen drei Jahre auf ein stabiles Fundament.

Insbesondere deshalb, da auch die Zahl derjenigen, die über einen Sparplan in den Aktienmarkt investieren, ebenfalls deutlich gestiegen ist. Kurzfristige Spekulation, wie wir sie in großen Teilen zu Zeiten der Corona-Krise gesehen haben, macht jetzt mehr und mehr Platz für langfristige Investments, die auch in potenziellen Korrekturen Ruhe bewahren und sich nicht gleich wieder aus dem Markt verabschieden.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

