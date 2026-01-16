Angesichts der Zuspitzung der geopolitischen Konflikte weltweit sind Rüstungsaktien seit Anfang 2026 bei den Anlegern wieder sehr begehrt. Europa will autark werden und die Drohungen von US-Präsident Donald Trump Grönland zu annektieren verschärfen das Bewusstsein dafür. Bernstein nennt nun vier Aktien, auf die Anleger jetzt setzen sollten.Laut den Bernstein-Analysten Adrien Rabier und Douglas Harned entfallen noch immer rund 60 Prozent der europäischen Militärausgaben auf die US-Rüstungskonzerne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
