AUSTIN (dpa-AFX) - Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist heute Nachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Von der erheblichen Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört. Auch am Abend hatten Anwender weiterhin Probleme, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen.

Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handele sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademaßnahmen, sondern eine technische Störung. Bei Portalen wie allestörungen.de häuften sich in mehreren Wellen Fehlermeldungen betroffener Nutzer.

X basiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, den Musk im Herbst 2022 für rund 44 Milliarden Dollar kaufte. Nach der Übernahme gab es zunächst mehrfach technische Probleme, weil er bei der Infrastruktur den Rotstift ansetzte. Inzwischen gilt die Plattform aber wieder als technisch stabil./so/DP/nas