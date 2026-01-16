Europa rückt wieder in den Fokus der Anleger. Anhand zweier Unternehmen aus der diesjährigen PLATOW Prognose zeigen wir, welche Qualitäten viele europäische Titel auszeichnen. Europa ist zurück auf den Radarschirmen der Anleger. Nach Jahren, in denen vor allem US-Aktien - allen voran der Technologiesektor - die Schlagzeilen dominierten, wächst die Skepsis gegenüber teils sehr ambitionierten Bewertungen. Gleichzeitig rückt der Alte Kontinent wieder stärker in den Fokus. Zu Recht, wie wir finden. Denn Europa beheimatet eine Vielzahl exzellent positionierter Unternehmen, von denen viele erstaunlich wenig Beachtung finden. In unserer PLATOW Prognose 2026 haben wir 25 aussichtsreiche europäische Titel für das Anlagejahr 2026 identifiziert. Sie eint eine starke Marktstellung, strukturelles Wachstum und oftmals ein klarer Wettbewerbsvorteil - der berühmte Burggraben. Zwei dieser Unternehmen möchten wir exemplarisch vorstellen. Amadeus IT: Der stille Gewinner der Reisebranche Kaum jemand bemerkt es bewusst, doch wer einen Flug bucht, am Flughafen eincheckt oder im Hotel ankommt, hat meist die Systeme von Amadeus IT genutzt. Das spanische Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren von den europäischen Fluggesellschaften Air France, Iberia, Deutsche Lufthansa und SAS gegründet, um ein internationales Reservierungssystem für den Luftverkehr zu entwickeln. Heute ist Amadeus IT einer der weltweit führenden Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...