Ed Yardeni sieht die US-Wirtschaft "gen-förmig" geprägt. Rekordvermögen der Babyboomer stabilisieren Konsum und Märkte, während jüngere Generationen finanziell blockiert seien.Der Ökonom und Marktveteran Ed Yardeni hält die oft zitierte These einer "K-förmigen Wirtschaft" für verkürzt. Entscheidend sei weniger eine Spaltung nach Einkommensgruppen als vielmehr die demografische Struktur. In einem aktuellen Kommentar beschreibt Yardeni die US-Wirtschaft als "gen-förmig" - gemeint ist eine Trennung nach Generationen. Während die vermögensstarken Babyboomer den Konsum stützen, stehen jüngere Generationen wie Millennials und Generation Z unter finanziellem Druck und können kaum Vermögen
