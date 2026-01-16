EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Westwing Group SE: Erhöhung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 und Umsatzerwartung in der oberen Hälfte der Prognose



München, 16. Januar 2026 // Die Westwing Group SE ("das Unternehmen") aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025.



Das Unternehmen erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 42 Mio. und EUR 45 Mio. für das Geschäftsjahr 2025 (bisher: am oberen Ende des Korridors von EUR 25 Mio. bis EUR 35 Mio.).



Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 wird mit rund EUR 449 Mio. in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von EUR 425 Mio. bis EUR 455 Mio. erwartet.



Die Aktualisierung der Prognose ist darauf zurückzuführen, dass das vierte Quartal 2025 besser als erwartet verlief.



Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft.



Das Unternehmen wird seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 26. März 2026 veröffentlichen. Bezüglich der genauen Definition des bereinigten EBITDA verweisen wir auf die entsprechenden Definitionen im Geschäftsbericht 2024, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.



