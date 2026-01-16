Nahezu unbemerkt befindet sich diese SDAX-Aktie seit Wochen im Aufwärtsmodus. Seit Ende 2024 hat sich der Kurs verdoppelt - und Analysten glauben, das ist erst der Anfang. Mit einem Kurssprung von fast zehn Prozent haben die Aktien von Drägerwerk am Freitag für einen Paukenschlag gesorgt. Schon am Vortag waren die Papiere um neun Prozent gestiegen, nachdem der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik mit überraschend starken vorläufigen Eckdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE