Die beeindruckende Rally bei Micron setzt sich auch am Freitag ungebremst fort. Nach wie vor sind Speicherchip-Aktien auf breiter Front begehrt, hinzu kommt bei Micron noch eine seltene Insidertransaktion. Die Aktie legt rund sechs Prozent zu und klettert wieder einmal auf ein neues Rekordhoch.Mit Teyin Liu hat ein prominentes Verwaltungsratsmitglied bei Micron Aktien gekauft. 23.200 Aktien im Gegenwert von rund 7,8 Millionen Dollar hat Liu am 13. und 14. Januar laut einer SEC-Meldung erworben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
