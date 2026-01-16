Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 janvier/January 2026) - The subordinate voting shares of 4Front Ventures Corp. will be delisted from the CSE at market close today, January 16, 2026.

4Front Ventures Corp. is currently suspended. See Bulletin 2025-0510.

_________________________________

Les actions à droit de vote subordonnées de 4Front Ventures Corp seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 16 janvier 2026.

4Front Ventures Corp. est actuellement suspendue. Voir le bulletin 2025-0510.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 16 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): FFNT

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)