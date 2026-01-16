Der MIDORI-Preis würdigt herausragende individuelle Beiträge zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt

Der einzigartige Preis trägt dazu bei, das öffentliche Bewusstsein für die wesentliche Rolle der biologischen Vielfalt für das Wohlergehen der Menschen und bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel zu schärfen

Die Preisverleihung und das Forum der Preisträger finden am 27. August 2026 in Tokio, Japan, statt

Die Ausschreibung für Nominierungen für den MIDORI-Preis für Biodiversität 2026 läuft vom 2. Februar bis zum 31. März 2026. Nominierungen können von Mitgliedern der Öffentlichkeit über die Website der AEON Environmental Foundation unter https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/ eingereicht werden. Die Preisverleihung und das Forum der Preisträger der Ausgabe 2026 finden am 27. August in Tokio, Japan, statt. Diese Veranstaltungen tragen zur weltweiten Mobilisierung im Rahmen der COP 17 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) bei, die in Eriwan (Armenien) unter dem Motto "Maßnahmen für die Natur ergreifen" stattfindet.

Der Preis wird gemeinsam von der AEON Environmental Foundation und dem Sekretariat der CBD organisiert und an Personen verliehen, die sich in herausragender Weise für globale Ziele im Bereich der biologischen Vielfalt einsetzen, darunter die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt sowie andere Umweltprobleme wie der Klimawandel. Bislang haben 21 Personen aus 20 Ländern den Preis erhalten.

Der Preis wurde von der AEON Environmental Foundation im Internationalen Jahr der Biodiversität 2010 ins Leben gerufen und wurde an Biodiversitäts-Champions in verschiedenen Bereichen verliehen, darunter Umsetzung, Wissenschaft und Forschung sowie Politik und Aufklärung, was die Notwendigkeit eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes für die Umsetzung des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) widerspiegelt. Das KMGBF wurde 2022 auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz (COP15) des CBD verabschiedet und ist der weltweite Fahrplan zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts der biologischen Vielfalt durch 23 Aktionsziele, die bis 2030 erreicht werden müssen.

Details

Nominierungszeitraum: 2. Februar bis 31. März 2026

Teilnahmeberechtigung: Alle Personen, die in den Kategorien Umsetzung, Wissenschaft und Forschung sowie Politik und Aufklärung zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt beitragen

Veranstalter: AEON Environmental Foundation und das Sekretariat des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (SCBD)

Anzahl der Preisträger: Zwei

Preisgeld: Jeweils 100.000 US-Dollar

Preisverleihung: 27. August 2026 in Tokio, Japan

Bewerbungsverfahren: Siehe Website der AEON Environmental Foundation unter https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260108239377/de/

Contacts:

AEON Environmental Foundation

ef@aeon.info

Leiter der Kommunikation bei CBD

MEA-CBD-Media@un.org