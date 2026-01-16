Das Unternehmen erwirbt Langfuse, um LLM-Observability zu ergänzen, und startet einen nativen Postgres-Dienst, der transaktionale und analytische Workloads vereinheitlicht

ClickHouse, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Echtzeitanalyse, Data Warehousing, Observability und KI/ML, gab heute den Abschluss seiner Serie-D-Finanzierungsrunde von 400 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wurde die Runde von der Dragoneer Investment Group, unter Beteiligung von Bessemer Venture Partners, GIC, Index Ventures, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, von T. Rowe Price Associates, Inc. beratenen Konten und WCM Investment Management.

Die Finanzierung folgt auf eine längere Phase dynamischen Wachstums von ClickHouse. Das Unternehmen betreut derzeit mehr als 3.000 Kunden mit ClickHouse Cloud, einem vollständig verwalteten Dienst, dessen ARR im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 250 Prozent gestiegen ist. In den zurückliegenden drei Monaten haben Kunden wie Capital One, Lovable, Decagon, Polymarket und Airwallex die Plattform eingeführt oder bestehende Implementierungen erweitert. Diese Kunden stoßen zu einem etablierten Kundenstamm, dem KI-Innovatoren und große Marken wie Meta, Cursor, Sony und Tesla angehören.

"ClickHouse wurde aufgebaut, um eine herausragende Performance und Kosteneffizienz für anspruchsvollste Daten-Workloads zu liefern, und diese Dynamik bestätigt unsere Strategie", so Aaron Katz, CEO bei ClickHouse. "Mit Blick nach vorne erweitern wir die Unterstützung für einheitliche Transaktions- und Analyse-Workloads, damit Entwickler jede Art von KI-gestützten Anwendungen auf der besten technischen Infrastruktur aufbauen können. Zudem ergänzen wir unser Angebot um LLM-Observability, damit Entwickler von KI-Anwendungen die Qualität und das Verhalten von KI-Ergebnissen evaluieren können, während diese in Produktion gehen. Dank zusätzlicher Finanzmittel und der kontinuierlichen Produktentwicklung sind wir gut aufgestellt, um die führende Daten- und LLM-Observability-Plattform im Zeitalter der KI bereitzustellen."

Strategische Investition in Dateninfrastruktur und KI in großem Maßstab

Dragoneer wurde 2012 von Marc Stad gegründet und verfolgt einen höchst selektiven, forschungsorientierten Ansatz. Das Unternehmen strebt langfristige Partnerschaften mit einer überschaubaren Anzahl von branchenführenden Unternehmen an. Zu seinen Investitionen zählen mehrere der führenden Datenplattformen des letzten Jahrzehnts und bedeutende KI-Unternehmen.

Mit dem Übergang von KI-Systemen von der Experimentierphase in die Produktion steigen die Anforderungen an die zugrundeliegende Dateninfrastruktur. KI-gesteuerte Anwendungen generieren ein wesentlich größeres Abfragevolumen, erfordern kürzere Latenzzeiten und müssen kontinuierlich evaluiert und überwacht werden. Vor diesem Hintergrund wächst die Bedeutung von Infrastrukturplattformen, die umfangreiche, datenintensive Produktionsprozesse unterstützen.

"Grundlegende Plattformentwicklungen begünstigen letztlich die Infrastrukturunternehmen, die am engsten mit der Produktion verbunden sind", erläutert Christian Jensen, Partner bei der Dragoneer Investment Group. "Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Modelle verlagert sich der Engpass auf die Dateninfrastruktur. ClickHouse hat sich durchgesetzt, weil es die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleistet, die für skalierbare KI-Systeme erforderlich sind."

Die Investitionsentscheidung von Dragoneer basiert auf einer detaillierten Analyse, in der die Plattform als branchenprägender Anbieter innerhalb des modernen Daten-Stacks identifiziert wurde. ClickHouse unterstützt ein breites Spektrum an geschäftskritischen Echtzeit-Workloads, die in rund um die Uhr verfügbaren, kundenseitigen und KI-gesteuerten Systemen eingebettet sind.

Das Wachstum von ClickHouse wurde außerdem durch seine Fähigkeit getragen, ganz neue Workloads zu unterstützen, anstatt nur vorhandene Systeme zu ersetzen. Durch die kosteneffiziente Bereitstellung von Echtzeitanalysen in großem Maßstab unterstützt die Plattform Anwendungsfälle, die zuvor aufgrund von Latenz- oder Kostenbeschränkungen nicht umsetzbar waren. Anders als viele Dateninfrastruktur-Plattformen, die vor allem für interne Analyseteams bestimmt sind, wird ClickHouse in viele kundenorientierte Produkte eingebettet, bei denen Performance und Zuverlässigkeit das Endbenutzererlebnis unmittelbar beeinflussen.

"Wir suchen nach Plattformen, die Kunden für Systeme einsetzen können, die unter keinen Umständen ausfallen dürfen. ClickHouse hat diese Anforderungen durchweg erfüllt", fügt Jensen an.

Mit der Langfuse-Übernahme betritt ClickHouse den LLM-Observability-Markt

ClickHouse ist hocherfreut, die Übernahme von Langfuse, der quelloffenen LLM-Observability-Plattform, bekannt zu geben. Im Gegensatz zur herkömmlichen Observability, die sich auf Systemintegrität und Performance-Kennzahlen beschränkt, soll LLM-Observability dafür sorgen, dass nicht deterministische und immer komplexere KI-Systeme Ergebnisse liefern, die präzise, sicher und auf die Nutzerabsichten abgestimmt sind. Im Zuge der zunehmenden Integration von KI-Systemen in Produktionsabläufe ist LLM-Observability zu einer entscheidenden Anforderung für Teams geworden, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln und betreiben.

Das Open-Source-Projekt Langfuse wurde in kurzer Zeit angenommen und verzeichnete Ende 2025 über 20.000 GitHub-Stars und mehr als 26 Millionen SDK-Installationen pro Monat.

"Wir haben Langfuse auf ClickHouse aufgebaut, da die LLM-Observability und -Bewertung im Wesentlichen ein Datenproblem darstellt", betont Marc Klingen, CEO bei Langfuse. "Als ein Team können wir nun ein optimiertes End-to-End-Produkt bereitstellen: schnellere Datenaufnahme, gründlichere Auswertung und einen kürzeren Weg vom Produktionsproblem zu einer messbaren Verbesserung."

Nativer Postgres-Dienst: ClickHouse kündigt einheitlichen Datenstack für KI-Entwickler an

ClickHouse bietet einen Postgres-Dienst der Enterprise-Klasse an, der nahtlos in ClickHouse integriert ist. Um moderne Echtzeit-KI-Anwendungen zu unterstützen, die sowohl Transaktions- als auch Analysefunktionen benötigen, stellt ClickHouse einen einheitlichen Datenstack bereit, der ein extrem leistungsstarkes, skalierbares Postgres mit NVMe-Speicher und nativen CDC-Funktionen beinhaltet. Mit nur wenigen Klicks können Benutzer Transaktionsdaten mit ClickHouse synchronisieren und so von einer bis zu 100-mal schnelleren Analyse profitieren. Mit einer einheitlichen Abfrageschicht, die auf einer nativen Postgres-Erweiterung basiert, können Nutzer Anwendungen entwickeln, die Transaktionen und Analysen nahtlos verbinden ohne separate Systeme managen zu müssen. Der Dienst wurde in Zusammenarbeit mit Ubicloud entwickelt einem Open-Source-Cloud-Unternehmen, das hocheffiziente Postgres-Lösungen entwickelt und von einem erfahrenen Team geleitet wird, das zuvor bei Citus Data, Heroku und Microsoft tätig war.

"Postgres und ClickHouse ergänzen sich optimal und sind für KI-Anwendungen von zentraler Bedeutung. Gemeinsam liefern wir eine integrierte Lösung, mit der wir die Komplexität für Teams reduzieren. Dabei kommt produktionsreifes Postgres für Transaktionen und ClickHouse für Analysen zum Einsatz, die zusammen als Einheit funktionieren", erklärt Umur Cubukcu, Co-CEO und Mitbegründer von Ubicloud. "Wir bei Ubicloud freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ClickHouse, da genau dies der Schlüssel zum Erfolg des Open-Source-Ökosystems ist: Bewährte Teams entwickeln erstklassige Produkte, die miteinander harmonieren und gemeinsam wachsen."

Weitere globale Expansion und Produktdynamik

Parallel zur Finanzierung und Übernahme von Langfuse treibt ClickHouse die Expansion seiner globalen Präsenz und seines Ökosystems weiter voran. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen über eine Partnerschaft mit Japan Cloud den japanischen Markt betreten. Zudem wurde eine Partnerschaft mit Microsoft Azure bekannt gegeben, deren Fokus auf OneLake liegt. ClickHouse hat außerdem Anwendertreffen in San Francisco, New York, Amsterdam, Sydney und Bangalore organisiert, an denen mehr als 1000 Teilnehmer teilnahmen und Referenten von Unternehmen wie OpenAI, Tesla, Capital One, Ramp und Canva Vorträge hielten. Zudem war ClickHouse zum zweiten Mal in Folge Gastgeber des AWS re:Invent Chainsmokers-Kundenevents.

Die jüngsten Produktverbesserungen konsolidieren die Position von ClickHouse an der Schnittstelle zwischen Analytik, KI und Observability. Das Unternehmen hat beträchtliche Investitionen in die Unterstützung von Data Lakes getätigt und die Kompatibilität mit Apache Iceberg, Delta Lake und den am häufigsten verwendeten Datenkatalogen erweitert. Außerdem hat ClickHouse die Volltextsuchfunktionen ergänzt, die für Anwendungsfälle im Bereich Observability, einschließlich KI-Observability, immer mehr an Relevanz gewinnen. Und schließlich wurden kleinere Updates veröffentlicht, um anspruchsvollere KI-gesteuerte Anwendungen zu unterstützen. Die Plattform überzeugt weiterhin durch ein branchenweit führendes Preis-Leistungs-Verhältnis und übertrifft laut aktuellen Benchmarks führende Cloud-Data-Warehouses.

Mit der Serie-D-Finanzierung, der Übernahme von Langfuse und der Markteinführung eines nativen Postgres-Angebots ist ClickHouse bestens aufgestellt, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine Rolle als einheitliche Datenplattform und Anbieter von KI-Observability weiter auszubauen.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, spaltenorientiertes Open-Source-Datenbankmanagementsystem, das für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistungsanforderungen entwickelt und bietet eine überragende Abfragegeschwindigkeit und Parallelität. Damit eignet es sich ideal für Anwendungen, die sofortige Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen liefern müssen. Angesichts der zunehmenden Integration von KI-Agenten in Software, die immer häufiger komplexe Abfragen generieren, stellt ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz bereit, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse genießt das Vertrauen führender Unternehmen wie Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart und hilft Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen mit einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform. Weitere Informationen unter clickhouse.com.

Über die Dragoneer Investment Group

Dragoneer ist eine wachstumsorientierte Investmentgesellschaft, die mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar gegründet wurde. Das Unternehmen kooperiert mit Gründern und Managementteams, die branchenführende Unternehmen in öffentlichen und privaten Märkten aufbauen. Mehr als 50 von Dragoneer unterstützte Unternehmen sind bereits an die Börse gegangen. Zu den Investitionen von Dragoneer gehören Airbnb, Amwins, Atlassian, Databricks, Datadog, Meta, Nubank, OpenAI, Revolut, ServiceNow, Snowflake, Spotify und Uber.

Über Langfuse

Langfuse ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen, Testen und Überwachen von LLM-Anwendungen/Agenten. Teams verwenden Langfuse, um die Workflows von Agenten zu überprüfen und zu debuggen, Bewertungen zu erstellen und kontinuierlich die Qualität der KI-Ergebnisse in der Produktion zu messen und zu optimieren. Langfuse ist als verwalteter Cloud-Dienst verfügbar und kann in Produktionsumgebungen gehostet werden. Als eine der am schnellsten wachsenden LLM-Engineering-Plattformen, die über 20.470 GitHub-Stars, mehr als 26 Millionen SDK-Installationen pro Monat und mehr als 6 Millionen Docker-Pulls verzeichnet, genießt Langfuse das Vertrauen von 19 der Fortune-50- und 63 der Fortune-500-Unternehmen. Weitere Informationen unter langfuse.com.

Über Ubicloud

Ubicloud entwickelt das Open-Source-AWS und stellt zentrale Cloud-Dienste für Bare-Metal- und Public-Clouds bereit. Ubicloud PostgreSQL das Flaggschiff unter den Datenbanklösungen von Ubicloud wurde von dem Team gegründet, das mit Citus Data (von Microsoft übernommen) das verteilte PostgreSQL entwickelt hat. Es bietet eine verwaltete Postgres-Lösung der Enterprise-Klasse mit branchenführendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Ubicloud-Dienste in den Bereichen KI, Compute, PostgreSQL und Kubernetes unterstützen wöchentlich mehr als eine Million VMs und reduzieren die Cloud-Kosten um bis zu 70 %. Unterstützt wird Ubicloud von Y Combinator und anderen namhaften Investoren aus dem Silicon Valley. Für weitere Informationen folgen Sie Ubicloud auf Twitter @ubicloudHQ oder besuchen Sie ubicloud.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

