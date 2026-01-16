Prognosemärkte boomen dank KI: 100x-Potenzial im Kryptosektor?

Prognosemärkte entwickeln sich 2026 zu einem der dynamischsten Segmente im Kryptomarkt. Das tägliche Handelsvolumen hat kürzlich die Marke von 700 Millionen US-Dollar überschritten - ein Wert, der vor einem Jahr noch undenkbar schien. Plattformen wie Kalshi, Polymarket und Opinion treiben das Wachstum und ziehen zunehmend sowohl Retail- als auch institutionelle Trader an. Künstliche Intelligenz könnte diesen Trend weiter beschleunigen.

Prognosemärkte erreichen neues Rekordniveau

Am 12. Januar 2026 wurde ein Gesamtvolumen von etwa 701,7 Millionen US-Dollar umgesetzt. Kalshi dominierte mit rund 66,4 Prozent Marktanteil und 466 Millionen US-Dollar, gefolgt von Polymarket und Opinion mit jeweils etwa 14 Prozent. Prognosemärkte funktionieren als binäre Finanzderivate: Trader kaufen oder verkaufen Anteile an "Ja"- oder "Nein"-Ausgängen, wobei der Preis die aggregierte Markterwartung widerspiegelt.

Die Märkte sind längst kein Nischenthema mehr. Sie ziehen institutionelle Akteure und Wall-Street-Trader an, die Arbitrage- und Hedging-Strategien in diesen Liquiditätspools sehen. Große Kryptobörsen und Wallet-Provider planen oder bieten bereits entsprechende Integrationen an.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Projekt stößt auf starke Nachfrage

Während Prognosemärkte komplexe Vorhersagen und hochfrequente Transaktionen erfordern, stoßen Anwendungen auf der nativen Bitcoin-Blockchain schnell an technische Grenzen. Bitcoin Hyper positioniert sich als leistungsstarke Layer-2-Lösung, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine kombiniert. Der Presale hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt.

