Krypto-Gesetz in den USA vorerst gestoppt - Einfluss großer Banken im Fokus

Ein zentraler Gesetzentwurf zur Regulierung des Kryptomarktes in den USA wurde vorerst ausgesetzt. Offiziell werden politische Gründe angeführt, doch zunehmend verdichten sich Hinweise, dass der Einfluss großer Banken eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Kritiker sehen in dem Entwurf weniger einen Schutz für den Kryptosektor als vielmehr eine Absicherung traditioneller Finanzinstitute gegen neue Konkurrenz.

Kritik an geplanter Regulierung nimmt zu

Auslöser der aktuellen Debatte war unter anderem eine öffentliche Aussage des Finanzchefs von JPMorgan. Er verwies darauf, dass Banken mit erheblichen Kapitalabflüssen rechnen müssten, falls Stablecoins künftig Zinsen an ihre Nutzer auszahlen dürften. Genau dieser Punkt gilt für viele Marktbeobachter als besonders sensibel, da verzinsliche Stablecoins und DeFi-Anwendungen direkt das klassische Einlagengeschäft der Banken betreffen.

Auch Coinbase-CEO Brian Armstrong äußerte sich kritisch zu dem Gesetzentwurf. Seiner Einschätzung nach würde die geplante Regulierung den Kryptomarkt eher verschlechtern als verbessern. Er betonte, dass ein schlechtes Gesetz problematischer sein könne als gar keine Regulierung und warf dem Entwurf vor, vor allem Schutzmechanismen für Banken zu schaffen, während innovative Krypto-Modelle ausgebremst würden.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Projekt als dezentrale Alternative

Parallel zu den regulatorischen Diskussionen entstehen neue Blockchain-Projekte, die bewusst auf Dezentralisierung und Unabhängigkeit setzen. Bitcoin Hyper ($HYPER) entwickelt eine eigene Layer-2-Infrastruktur, um Bitcoin stärker in dezentrale Finanzanwendungen einzubinden. Über die sogenannte Hyper Chain sollen Nutzer ihre BTC künftig nicht nur halten, sondern aktiv in Anwendungen wie dezentralen Börsen, Kreditmärkten oder automatisierten Strategien einsetzen können.

Der $HYPER-Token bildet dabei das wirtschaftliche Fundament des Netzwerks und wird für Gebühren, Staking, Governance und Liquiditätsmechanismen benötigt. Der Token ist aktuell im Presale erhältlich.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.