Bitcoin zeigt strukturelle Stärke: Institutionen kaufen schneller als Miner liefern

Bitcoin bleibt trotz kurzfristiger Gewinnmitnahmen stabil und notiert zum Wochenschluss weiterhin oberhalb von 95.000 US-Dollar. Auf Wochensicht liegt der Kurs rund fünf Prozent im Plus, seit Jahresbeginn 2026 sogar bei etwa neun Prozent. Aktuelle Daten zur Angebots- und Nachfragesituation liefern dabei Hinweise auf eine weiterhin konstruktive Marktstruktur. Institutionelle Investoren haben im laufenden Jahr rund 30.000 Bitcoin gekauft, während im gleichen Zeitraum lediglich etwa 5.700 neue Coins durch Mining entstanden sind.

Institutionelle Nachfrage übersteigt das neue Angebot deutlich

Dieses Verhältnis ist kein kurzfristiger Effekt, sondern fügt sich in einen längerfristigen Trend ein. Nach dem letzten Halving ist die tägliche Produktionsrate weiter gesunken. Wenn große Marktteilnehmer systematisch mehr Bitcoin akkumulieren, als neu in Umlauf kommen, entsteht struktureller Angebotsdruck. Viele dieser Coins werden langfristig gehalten und stehen dem freien Markt nicht mehr zur Verfügung.

ETFs und Miner-Daten stützen das bullische Gesamtbild

Zusätzlich zeigen die US-Bitcoin-Spot-ETFs zuletzt wieder deutliche Zuflüsse. Innerhalb von vier Tagen flossen insgesamt rund 1,8 Milliarden US-Dollar in diese Produkte. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren erneut verstärkt Positionen aufbauen. Historisch gingen solche Phasen häufig mit neuen Aufwärtsbewegungen einher.

Parallel dazu zeigen die On-Chain-Daten der Miner leichte Abflüsse. Die Kennzahl "Miner Net Position Change" signalisiert, dass Miner wieder etwas mehr Bitcoin verkaufen. Diese Verkäufe werden jedoch offenbar problemlos von der institutionellen Nachfrage absorbiert, ohne den Markt spürbar zu belasten. Das unterstreicht die derzeit robuste Nachfrageseite.

