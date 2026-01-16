XRP unter Druck: Relative Schwäche und Warnsignale im Januar 2026

Der Kryptomarkt startet positiv ins neue Jahr. Bitcoin konnte zuletzt deutlich zulegen und erreichte Kurse nahe 97.000 US-Dollar. Auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum und Solana profitierten von der verbesserten Marktstimmung. Während sich die Risikobereitschaft vieler Anleger erhöht und Kapital zurück in den Markt fließt, zeigt sich bei XRP eine abweichende Entwicklung.

XRP bleibt deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück

Im Vergleich zu Bitcoin und anderen großen Kryptowährungen zeigt XRP seit mehreren Wochen eine klare relative Schwäche. Zwar konnte der Kurs Anfang Januar kurzzeitig anziehen, diese Bewegung hielt jedoch nicht an. In der Folge gab XRP die Gewinne wieder ab und fiel zurück in den Bereich um 2,06 US-Dollar.

Auch im Ranking der größten Kryptowährungen wird diese Entwicklung sichtbar. Während Bitcoin, Ethereum, BNB und Solana neue lokale Hochs ausbilden oder sich stabilisieren konnten, entwickelte sich XRP in der vergangenen Woche zum schwächsten Top-Coin. In Marktphasen mit steigender Liquidität gelten solche Nachzügler als besonders anfällig, da Kapital häufig in stärker performende Projekte umgeschichtet wird.

Technische Lage und ETF-Daten verschärfen das Warnbild

Aus charttechnischer Sicht sendet XRP weitere Warnsignale. Der Kurs notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, darunter der EMA50 und der EMA200. Ein jüngster Versuch, den EMA200 zu überwinden, wurde klar abgewiesen, woraufhin der Kurs erneut unter Druck geriet.

Auch die Momentum-Indikatoren liefern keine Entwarnung. Der RSI bewegt sich im neutralen Bereich, während der MACD zuletzt an Dynamik verlor. Zusätzlich zeigen die Daten der Spot-ETFs, dass die Kapitalzuflüsse nachlassen. Zwar bleiben die Nettozuflüsse positiv, jedoch nehmen einzelne Abflüsse zu, und größere Zuflüsse führen nicht mehr zu nachhaltigen Kursanstiegen.

Bitcoin Hyper Presale: Infrastrukturprojekt rückt in den Fokus

Während etablierte Coins wie XRP Schwäche zeigen, rücken neue Infrastrukturprojekte stärker in den Fokus vieler Marktteilnehmer. Dazu zählt Bitcoin Hyper ($HYPER), das als Layer-2-Lösung darauf abzielt, Bitcoin umfassend für DeFi-Anwendungen nutzbar zu machen, ohne die Sicherheit des Netzwerks aufzugeben.

Der $HYPER-Token bildet das wirtschaftliche Fundament der Plattform und wird für Gebühren, Staking, Governance und Liquiditätsmechanismen eingesetzt. Da sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet und der Token aktuell im Presale angeboten wird, sehen Marktbeobachter hier ein anderes Chancen-Risiko-Profil als bei bereits etablierten Großprojekten.

