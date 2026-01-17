Pioneer Credit startet mit Schwung ins Jahr 2026

Anzeige / Werbung

Australiens zweitgrößter Forderungskäufer tritt in eine neue Phase ein, da Refinanzierungen, operative Hebelwirkungen und ein sich verengendes Wettbewerbsumfeld seine Perspektiven neu gestalten.

Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0) geht mit einem deutlich veränderten Profil in das Jahr 2026 im Vergleich zu jenem, das Investoren zu Beginn dieses Jahrzehnts verunsicherte. Nach Jahren, die von Belastungen der Bilanz, regulatorischem Gegenwind und durch die Pandemie gestörten Märkten geprägt waren, präsentiert sich der australische Forderungskäufer nun mit einer stabileren Finanzierungsbasis, steigender Profitabilität und einer klareren Position innerhalb einer Branche, die sich stillschweigend zu einem Duopol konsolidiert hat.

Dieser Wandel steht im Mittelpunkt einer jüngsten Studienaufnahme durch Wilsons Advisory, die argumentiert, dass Pioneer seine "wechselhafte Vergangenheit" hinter sich gelassen hat und nun für eine nachhaltige Erholung der Erträge positioniert ist. Das Haus prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Nettogewinn nach Steuern von rund 18,7 Mio. A$, etwa doppelt so hoch wie die erwarteten Gewinne im Geschäftsjahr 2025, da sich die operative Hebelwirkung verstärkt und die Finanzierungskosten sinken.

Eine reparierte Bilanz und günstigere Finanzierung

Ein Großteil der kurzfristigen Verbesserung ist technischer Natur. Im Juli 2024 refinanzierte Pioneer seine vorrangige Kreditfazilität und stockte sie auf 272,5 Mio. A$ auf, verlängerte die Laufzeiten und senkte die Zinsmargen um rund 325 Basispunkte. Wilsons schätzt, dass allein diese Refinanzierung jährliche Zinseinsparungen von etwa 8 Mio. A$ bringt - ein bedeutender Rückenwind für ein Geschäft, bei dem die Finanzierungskosten historisch einen großen Teil der aus den Inkassozahlungen generierten Mittel aufgezehrt haben.

Weitere Entlastung könnte folgen, falls die Zinsen sinken oder es dem Unternehmen gelingt, seine höher verzinsten mittelfristigen Schuldverschreibungen zu refinanzieren, was das Management als Priorität bezeichnet hat. Da angekaufte Forderungsportfolios typischerweise zu einem Bruchteil ihres Nennwerts erworben und durch vorgezogene Cashflows rasch monetarisiert werden, können selbst moderate Änderungen der Finanzierungsbedingungen die Profitabilität spürbar beeinflussen.

Eine Branche, die sich verengt hat

Pioneers verbesserte Kennzahlen werden zudem durch einen strukturellen Wandel in seinem Markt gestützt. Strengere Regulierung, höhere Compliance-Kosten und geringere Forderungsvolumina während der COVID-Phase zwangen viele kleinere australische Forderungskäufer zum Marktaustritt. Das Ergebnis ist eine Branche, die heute von zwei Akteuren dominiert wird: Credit Corp und Pioneer.

Beide Unternehmen verfügen über Forward-Flow-Vereinbarungen mit großen Banken, die ihnen einen stetigen Zufluss notleidender Kredite sichern - etwas, das neue Marktteilnehmer kaum replizieren können. Wilsons geht davon aus, dass diese Dynamik mehrere Jahre anhalten wird, den Wettbewerbsdruck begrenzt und eine rationalere Preisgestaltung für Portfolios unterstützt.

Mit dem Auslaufen staatlicher Unterstützungsmaßnahmen und der Wiederaufnahme von Verkäufen nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte durch Banken dürfte sich der Markt für angekaufte Forderungsportfolios von den pandemiebedingten Tiefständen erholen. Pioneer dürfte als klarer Nummer-zwei-Anbieter überproportional von dieser Erholung profitieren.

Bewertungslücke zu Wettbewerbern

Trotz der sich verbessernden Fundamentaldaten bleibt die Bewertung von Pioneer im Vergleich zu inländischen und internationalen Wettbewerbern moderat. Auf Basis der Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 wird die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa dem 4- bis 5-Fachen gehandelt - unter dem von Credit Corp und mit Abschlag gegenüber mehreren internationalen Forderungskäufern wie PRA Group, Encore Capital und Intrum. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt unter dem vieler börsennotierter Wettbewerber, obwohl die Eigenkapitalrenditen bis zum Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich deutlich in den niedrigen 20-Prozent-Bereich steigen werden.

Wilsons weist darauf hin, dass dieser Abschlag fortbesteht, obwohl Pioneer nun über vergleichbare Größenvorteile im Inland verfügt und viele der früher belastenden Governance- und Finanzierungsprobleme gelöst hat. Das Kursziel des Brokers von 0,82 A$ impliziert auf Basis einer Discounted-Cashflow-Bewertung ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber den jüngsten Kursniveaus - ohne Berücksichtigung möglicher positiver Effekte aus Rechtsstreitigkeiten oder einer zusätzlichen Aktivierung von Steueransprüchen.

Risiken bleiben, doch die Richtung ist klarer

Mit Blick auf das Jahr 2026 hat sich die Erzählung rund um Pioneer Credit verändert. Mit einer reparierten Bilanz, sinkenden Kosten und einer Branchenstruktur, die Größe begünstigt, kämpft das Unternehmen nicht mehr ums Überleben. Stattdessen versucht es, eine Bewertungslücke zu seinen Wettbewerbern zu schließen, während sich die Erträge normalisieren - eine ruhigere Geschichte als die Turbulenzen der Vergangenheit, aber eine, mit der sich Investoren zunehmend erneut befassen müssen.

Quellen:

https://pioneercredit.com.au/news/analysts-back-pioneer-s-growth

