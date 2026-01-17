Erst Kupfer, jetzt Wolfram? Kritisches Metall +150% dank China-Verknappung

Anzeige / Werbung
Noch ist es ein Nischenmarkt. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Bei Wolfram vollzieht sich gerade eine stille Revolution. Während Gold und Kupfer die Schlagzeilen bestimmen, erlebt eines der härtesten Metalle der Welt eine stille Angebotskrise - mit weitreichenden Folgen für Industrie und Anleger. Wolfram, bekannt für seinen extrem hohen Schmelzpunkt und seine Härte, ist aus modernen Hochtechnologie-Anwendungen kaum mehr wegzudenken. Ob bei Präzisionsbohrern in der Chipindustrie, in Panzerungen oder bei Photovoltaik-Komponenten - die Nachfrage zieht spürbar an. Gleichzeitig trifft dieses Wachstum auf ein immer engeres Angebot.
Preisschock bei Wolfram: Industriemetall im Aufwind
Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt das Ausmaß der Angebotsverknappung. Laut der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) haben sich die Preise für Wolframkonzentrat im Jahr 2025 zeitweise mehr als
verdoppelt. Besonders dynamisch war das dritte Quartal, in dem der vbw-Rohstoffpreisindex ein Plus von 34,7% auswies. Noch drastischer ist die Entwicklung bei Ferrowolfram, das für die
Stahlveredelung unverzichtbar ist. Im September 2025 meldete der DERA-Preismonitor einen Preisanstieg von über 20% innerhalb nur eines Monats. Die China Tungsten
Industry Association (CTIA) dokumentierte für Wolframit-Erz sogar ein Plus von fast 150? China dreht den Hahn zu: Westen unter Druck
Der Preisauftrieb ist kein Zufall, sondern Folge einer geopolitischen Eskalation. China, das mehr als 80% der weltweiten Wolframproduktion kontrolliert, hat seine Exportpolitik im vergangenen Jahr
deutlich verschärft. Nach Angaben der DERA sanken die EU-Importe aus der Volksrepublik im Jahr 2025 um rund 36%.
Die Folgen sind spürbar: In Japan und Europa wächst der Druck, Lieferketten neu auszurichten. Gleichzeitig wird deutlich, wie verwundbar westliche Industrien bei strategischen Metallen sind. Der
Begriff "Shortage" ist längst Teil der Preisbildung geworden.
American Tungsten & Antimony setzt auf strategisches Timing
In diesem Umfeld rücken Explorationsunternehmen außerhalb Chinas ins Rampenlicht - allen voran American Tungsten & Antimony (ATA), (WKN: A40ZSR |?ISIN: CA0303381077). Das Unternehmen
fokussiert sich auf den Ausbau strategischer Vorkommen in Nordamerika. Kürzlich meldete ATA Fortschritte bei seinen Bohrungen am Tennessee Mountain, einem Projekt mit vielversprechendem
Wolfram-Potenzial.
Das Timing könnte kaum besser sein. In einer Zeit, in der die USA und Europa gezielt nach "Friend-shoring"-Alternativen suchen, gewinnen Projekte in politisch stabilen Regionen massiv an Bedeutung.
ATA bringt hier doppelte Hebelwirkung mit: Neben Wolfram ist das Unternehmen auch im Bereich Antimon aktiv - ein Metall, das 2025 laut Marktanalysen besser performte als Gold und Silber.
Wettlauf um Versorgungssicherheit: ATA im Fokus der Investoren
Die Zeichen stehen auf Neubewertung. Während globale Lager schrumpfen und China seine Ressourcen zunehmend im eigenen Land hält, könnten westliche Anbieter wie ATA zur neuen Versorgungssäule
werden. Für Investoren entsteht damit ein spannendes Szenario: Ein kleiner Spieler auf einem engen Markt, mit strategischem Rohstofffokus, in geopolitisch bevorzugter Lage.
Die kommenden Monate dürften zeigen, ob Unternehmen wie American Tungsten & Antimony die Lücke schließen können, die China mit seinen Exportkontrollen geöffnet hat. Wer frühzeitig auf
die richtige Karte setzt, könnte vom nächsten Rohstoffzyklus profitieren - diesmal getrieben von einem Metall, das lange im Schatten stand: Wolfram.
----
Quelle:
American Tungsten and Antimony treibt Bohrungen am Tennessee Mountain voran, um hochgradiges Wolfram-Potenzial zu erschließen - 06.01.2026
https://insights.made-in-china.com/Why-Is-Tungsten-Suddenly-the-Hottest-Metal-in-Global-Trade-The-2026-Surge-Explained_PAetJYTjREDb.html#:~:text=The%20global%20tungsten%20market%20is,properties%20for%20mission%2Dcritical%20applications.
https://www.fastmarkets.com/insights/tungsten-market-participants-concern-china-tightens-export-controls-japan/
______________________________
Enthaltene Werte: CA0303381077,AU0000046021
Land: Perth, Australia
ISIN: AU0000046021
WKN: A2P4LQ
