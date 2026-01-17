Erst Kupfer, jetzt Wolfram? Kritisches Metall +150% dank China-Verknappung

Anzeige / Werbung

Noch ist es ein Nischenmarkt. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Bei Wolfram vollzieht sich gerade eine stille Revolution. Während Gold und Kupfer die Schlagzeilen bestimmen, erlebt eines der härtesten Metalle der Welt eine stille Angebotskrise - mit weitreichenden Folgen für Industrie und Anleger. Wolfram, bekannt für seinen extrem hohen Schmelzpunkt und seine Härte, ist aus modernen Hochtechnologie-Anwendungen kaum mehr wegzudenken. Ob bei Präzisionsbohrern in der Chipindustrie, in Panzerungen oder bei Photovoltaik-Komponenten - die Nachfrage zieht spürbar an. Gleichzeitig trifft dieses Wachstum auf ein immer engeres Angebot.

Preisschock bei Wolfram: Industriemetall im Aufwind