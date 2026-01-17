Aktuell durchbricht der Goldpreis ein Allzeithoch nach dem anderen. Vermutlich ist es nicht mehr lange hin, bis die 5.000 USD-Schallmauer durchbrochen wird!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aktuell steht der Goldpreis so hoch wie nie zuvor: Mit Kursen von über 4.600 USD pro Feinunze notiert das Edelmetall Anfang des neuen Jahres auf historischen Höchstständen, getrieben von globaler Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und der massiven Nachfrage von Zentralbanken, vor allem aus China. Ein ideales Umfeld also, in dem Gold als sicherer Hafen glänzt. Anleger fliehen in Krisenzeiten verstärkt in Gold-ETFs und physische Bestände, was den ohnehin schon kräftigen Bullenmarkt weiter befeuert.

Für Kanada, einem der weltweit größten Goldproduzenten, ist dieser Höhenflug eine doppelte Gelegenheit. Rohstoffkonzerne und Explorationsfirmen, etwa in den legendären Goldgebieten Ontarios und Québecs, profitieren direkt von höheren Verkaufspreisen und verstärkten Investitionen in Projekte und Bohrprogramme. Kanadische Goldexporte haben zuletzt entscheidend dazu beigetragen, das Handelsbilanzdefizit zu verringern, da steigende Preise den Wert der Ausfuhren massiv erhöhten.

Zudem zieht die Kombination aus technologischer Effizienz, nachhaltiger Förderung und politischer Stabilität Kapital aus aller Welt an - Kanadische Goldminen gelten als risikoarmeInvestments im Rohstoffsektor. Während Analysten einen möglichen weiteren Anstieg bis in den Bereich von 5.000 USD pro Unze nicht ausschließen, bleibt die kanadische Goldindustrie ein zentraler Akteur in diesem spannenden Marktumfeld. Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) ist mit seinem Moss Projekt nach eigenen Angaben der in der Lage, eines Tages zu den 10 größten Goldproduzenten Kanadas zu zählen.

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) ein TOP-Profiteur des Gold-Booms!

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) hat sich in den letzten Jahren als strategisches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit starkem Fokus auf Kanada profiliert. Im Zentrum des Unternehmens steht das Moss-Gold-Projekt im Nordwesten Ontarios. Dieses Projekt ist zu 100% im Besitz von Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) und gilt als eines der vielversprechendsten unerschlossenen Goldvorkommen in einem der stabilsten Bergbauregionen der Welt.

Quelle: Gold X2 Mining (Homepage)

Die derzeitige Mineralressource bietet solide Grundlagen, sogar für eine wirtschaftliche Mine: Rund 1,535 Millionen Unzen Gold (Ag) in der Kategorie "Angezeigt" mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,23 g/t und 5,198 Millionen Unzen in der Kategorie "Abgeleitet" mit 1,11 g/t Ag. Zahlen, die sowohl die Größe als auch das Potenzial des Moss-Projekts unterstreichen und eine bedeutende Basis für künftige Wertsteigerungen schaffen.

Ein umfangreiches 50.000 m-Bohrprogramm läuft gerade, das darauf ausgerichtet ist, die Ressource weiter zu definieren, zusätzliche hochgradige Zonen zu erschließen und das Projekt für kommende wirtschaftliche Bewertungen weiter zu stärken. Diese Aktivitäten umfassen sowohl Grade-Control-Bohrungen als auch regionale Explorationsarbeiten entlang eines mehr als 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, der noch weitgehend unterexploriert ist. Sowas nennt man wohl einen klassischen "Blue Sky"-Faktor, der zukünftiges Wachstumspotenzial signalisiert.

Quelle: Gold X2 Mining (Homepage)

Zudem hat das Projekt gewaltige infrastrukturelle Vorteile, wie z.B. die unmittelbare Nähe zum Trans-Canada-Highway, vorhandene und extrem günstige Stromversorgung sowie guten Zugangzu ausgebildeten Arbeitskräften, gute und günstige Transportwege, was die Entwicklungskostensenken und die Zeit bis zur potenziellen Produktion verkürzen kann.

Die Anerkennung des Moss-Projekts durch den "Rising Star Award" auf der Central Canada Resource Expo 2025 unterstreicht die wachsende Branchenwahrnehmung und das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Gold X2 Mining (WKN: A41GPN).

Für Investoren stellt das Moss-Gold-Projekt eine attraktive Kombination aus solider Ressourcengrundlage, laufender Explorations- und Entwicklungsarbeit und strategischem Standortvorteil dar, was es zu einem interessanten, mittel- bis langfristig ausgerichteten Engagement im Goldsektor macht.

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) sichert sich weitere Gebiete mit enormen Potential!

Ende Dezember 2025 meldete Gold X2 (WKN: A41GPN), dass man den zuvor angekündigten Übernahmevertrag mit Kesselrun Resources Ltd. erfolgreich abgeschlossen hat. Durch diese Transaktion hat Gold X2 (WKN: A41GPN) nun das vollständige Huronian-Gold-Projekt akquiriert, das direkt an den westlichen Rand des zentralen Moss-Gold-Projekts angrenzt und die Landposition im hochgradigen Shebandowan Greenstone Belt in Ontario erheblich stärkt.

Diese strategische Konsolidierung erweitert nicht nur das Landpaket, sondern schafft auch zusätzliche Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten entlang des Moss-Trends, was für Investoren den Wert und das Potenzial des Gesamtportfolios deutlich erhöht.

Quelle: Gold X2 Mining (Homepage)

Nur wenige Wochen später, am 12. Januar 2026, gab Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) einen weiteren bedeutenden Schritt in seiner Wachstumsstrategie bekannt: Das Unternehmen hat mit Sky Gold Corp. eine Vereinbarung unterzeichnet, um stufenweise die Option auf das vielversprechende Star Lake Property zu übernehmen, ein unerschlossenes, großflächiges Gebiet rund 23 km östlich des Moss-Projekts. Mit dieser Vereinbarung würde sich das Gesamt-Landpaket im Shebandowan Greenstone Belt auf über 40.000 Hektar ausdehnen. Das Star Lake-Gebiet ist aufgrund auffälliger goldhaltiger Bodenanomalien hochinteressant und eröffnet neue Chancen für bedeutende Entdeckungen, die das zukünftige Explorationsprofil von Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) weiter stärken sollten.

Zusammen zeigen diese beiden Meldungen einen klaren, strategischen Expansionskurs: Einerseits durch Konsolidierung angrenzender Projekte, andererseits durch das gezielte Hinzufügen neuer, hochgradiger Explorationsziele. Dies unterstreicht den Anspruch der Gesellschaft, im kanadischen Goldsektor eine führende Rolle bei der Erschließung großer Goldprojekte einzunehmen und langfristigen Wert für Aktionäre zu schaffen.

Fazit: Auf dem Weg in die oberste Liga!!

Nach einer starken Performance von etwa 200% im Jahr 2025, begleitet von einer Schaar von großartigen Unternehmensmeldungen, hat Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) die Weichen gestellt, eine großartige Performance auch im Jahr 2026 weiterzuführen. Durch gezielte Gebietsübernahmen angrenzend an das Premium Projekt Moss in Ontario ergeben sich weitere Möglichkeiten die bestehende Ressource massiv zu erweitern. Ziel der Gesellschaft ist es, mit Hilfe des 100% eigenen Moss-Projektes und Konsolidierungen, das Unternehmen zu einem der 10 größten Goldproduzenten Kanadas auszubauen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

