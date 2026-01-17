Virtuelle Stars, echtes Geld: Marken erkennen zunehmend die Chancen, die KI-Influencer:innen ihnen bieten. Ausgerechnet bei der Gen Z scheinen die Kampagnen allerdings weniger gut anzukommen. KI-Influencer:innen sind kein neues Phänomen. Sinkende Produktionskosten durch neue Tools könnten ihnen aber zusätzlichen Auftrieb geben. Eine vorläufige, explorative Analyse der Macromedia University of Applied Sciences hat untersucht, wie Nutzer:innen KI-Influencer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n