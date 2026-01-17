© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press WireJPMorgan rät Anlegern, bei Honeywell vor der geplanten Aufspaltung zuzuschlagen. Außerdem sorgt die bevorstehende Börsenpremiere des Quantencomputing-Juwels Quantinuum für jede Menge Kursfantasie.Honeywell steht vor einer entscheidenden Umstrukturierung, die laut JPMorgan Anlegern jetzt eine einmalige Kaufchance bietet. Die Bank hat die Aktie von "neutral" auf "übergewichten" heraufgestuft und das Kursziel von 218 auf 255 US-Dollar angehoben. Dies würde eine mögliche Kurssteigerung von 18 Prozent bedeuten. Das Unternehmen ist in zahlreichen Branchen aktiv, stellt Triebwerke und Flugschreiber her, genauso wie Thermostate, Barcode-Scanner und Fabrikausrüstung. Das traditionsreiche Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
