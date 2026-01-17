Mit vier neuen Schnellladeparks an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und mehr als 900 neuen Ladepunkten im privaten wie öffentlich zugänglichen Bereich hat Wien Energie nach eigenen Angaben die Ladeinfrastruktur im vergangenen Jahr so stark erweitert wie noch nie zuvor. Insgesamt stehen Kund*innen von Österreichs größtem regionalen Energiedienstleister jetzt mehr als 2.500 öffentlich zugängliche Wien-Energie-Ladestellen im Großraum Wien zur Verfügung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net