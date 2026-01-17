Krypto News: Bitcoin aktuell zurück über 90.000 US-Dollar

Die Krypto News werden aktuell klar von Bitcoin dominiert. Die größte Kryptowährung der Welt konnte in den vergangenen Tagen die psychologisch wichtige Marke von 90.000 US-Dollar zurückerobern. Unterstützt wurde die Bewegung durch schwächer als erwartete US-Inflationsdaten, die kurzfristig für Auftrieb sorgten. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild bei Bitcoin aktuell von Zurückhaltung und Konsolidierung geprägt.

