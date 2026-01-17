Die Börsen sind mit Schwung ins Jahr 2026 gestartet. Kursgewinne, Höchststände und eine erstaunliche Gelassenheit prägen den Jahresauftakt. Doch genau darin liegt die Gefahr, warnt Kapitalmarktexperte Stefan Schrader.Viele Anleger verwechselten kurzfristige Euphorie mit langfristiger Sicherheit, so Schrader bei wO TV. Trotz politischer Spannungen, Drucks auf die US-Notenbank und unberechenbarer Nachrichtenlage agieren die Märkte rationaler, als es die Schlagzeilen vermuten lassen. Preissignale folgen oft einer klaren Logik - etwa bei Rohstoffen oder Währungen - doch Anleger reagieren emotional. Gerade diese Diskrepanz eröffnet Chancen für jene, die zwischen kurzfristigem Lärm und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE